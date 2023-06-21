В Бишкеке водитель автобуса устроил скандал и потасовку с милицией

В Бишкеке патрульные милиционеры задержали за нарушения водителя автобуса. В ответ он устроил скандал и потасовку. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

«Ситуация произошла накануне на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. 41-летний водитель автобуса совершил наезд на только что окрашенный участок пешеходного перехода, несмотря на то, что были установлены конусы и предупреждающие знаки. Водитель не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться. Автобус удалось остановить на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии», — говорится в сообщении.

На требования милиционеров нарушитель отреагировал неадекватно. Устроил скандал и потасовку. В итоге его задержали, отправили на медицинское освидетельствование и оштрафовали на 20,5 тысячи сомов по двум статьям Кодекса о нарушениях.

Материалы по факту неподчинения сотрудникам милиции переданы в следствие.