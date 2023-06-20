В городе Ош прокуратура вернула земельный участок стоимостью 20 миллионов сомов

В Оше прокуратурой возвращен земельный участок стоимостью 20 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Установлено, что мэрия южной столицы незаконно, без проведения аукциона, продала земельный участок площадью 404 квадратных метра гражданину Т.К. Ему выдан Государственный акт о праве частной собственности», — говорится в сообщении.

По результатам проверки надзорным органом внесены иски в судебные органы. На основании акта прокурорского реагирования земельный участок рыночной стоимостью 20 миллионов 200 тысяч сомов принят в муниципальную собственность.