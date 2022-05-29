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Происшествия

В Бишкеке патрульных побили девушки, собиравшие деньги на проезжей части

В Бишкеке сотрудники Патрульной службы милиции подрались с девушками, которые собирали деньги на лечение ребенка. Видео опубликовали пользователи социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как патрульные пытаются увести девушек. Сотрудники милиции пытаются удержать двоих волонтеров, в это время к ним подбегает третья девушка и пытается побить правоохранителя. Патрульный пытается скрутить их, но они дерутся.

В пресс-службе Патрульной милиции подтвердили факт инцидента. По информации ведомства, ЧП произошло на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева.

«На перекрестке не работал светофор, сотрудники милиции несли службу. В это время девушки просили деньги на середине дороги и мешали дорожному движению. Патрульные попросили отойти их на обочину, но те не послушались. Девушки побили милиционеров. В итоге их доставили в УВД Октябрьского района. Личности задержанных устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235125/
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