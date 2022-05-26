Избиение школьницы в Сузаке. Омбудсмен требует наказать учителя и директора

Омбудсмен Атыр Абдрахматова требует привлечь к ответственности учителя и директора школы в Сузакском районе, где педагог во время урока избила девочку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Когда мы остановимся? Ребенок, маленькие дети, подростки — это не животные, не личная вещь. Никто не имеет права бить и говорить плохое ребенку. Те дети, которые выросли в насилии, ущемлении их прав, станут слабыми и пополнят ряды тех, у кого в глазах не будет надежды», — написала акыйкатчи.

Атыр Абдрахматова отметила, что по избиению девочки учителем в Сузакском районе сотрудники института омбудсмена связались с директором, родителями, районной милицией и собрали информацию.

«Я в Азербайджане. Посмотрела видео полностью. Получила информацию от всех сторон. За подписью моего заместителя направим письмо с требованием привлечь к ответственности учительницу. Директор школы тоже должен ответить. Он как руководитель не предотвратил ситуацию», — заключила омбудсмен.

Инцидент с избиением ученицы на уроке произошел в школе № 1 имени Жоомарта Боконбаева в селе Сафаровка Сузакского района Джалал-Абадской области. Видео распространили в соцсетях.