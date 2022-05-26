Смерть журналистки в Баткене. Блогеру предъявили несколько обвинений

Расследование дела о смерти журналистки Арзыгуль Галымбетовой завершили и передали в прокуратуру. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, подозреваемой Батмакан Жолболдуевой предъявили несколько обвинений по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Хулиганство», «Подделка документов» (в части использования заведомо поддельного документа. — Прим. 24.kg) УК КР.

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«Мою подзащитную обвиняют в смерти журналиста Арзыгуль Галымбетовой, хотя экспертиза показала, что она умерла от сердечной недостаточности. Болезнь развилась вследствие астмы. Помимо этого, Батмакан Жолболдуеву подозревают в использовании заведомо поддельных документов. Следствие считает, что она подделала подпись одного из участников собрания, где создавалась общественная организация «Батма Бат». Однако обвинение несостоятельно, поскольку действия моей подзащитной не причинили ущерба. Согласно уголовному законодательству, ее действия являются формальными и не образуют состав преступления», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Адвокат отметила, что статью «Хулиганство» УК КР Батмакан Жолболдуевой вменяют по заявлению руководителя аппарата администрации полпреда президента в Баткенской области Алихана Ураимова.

«По этому эпизоду моя подзащитная сама является пострадавшей. В интернете есть видео, где видно, что Батмакан Жолболдуеву ударил сам Алихан Ураимов. Однако по заявлению блогера по непонятным причинам дело прекратили. Чиновник считает, что ему нанесли побои. Все эпизоды УВД Ошский области объединило в одно производство и направило в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд», — отметила Назгуль Суйунбаева.

Напомним, задержание Батмакан Жолболдуевой связано с Арзыгуль Галымбетовой, которая работала региональным корреспондентом AКИpress в Баткенской области и освещала приграничные вопросы. Журналистка умерла 26 марта. За день до смерти на своей странице в Facebook она опубликовала видео, где указывалось, что блогеры Батма Бат (Батмакан Жолболдуева) и Роза Маманова якобы навели на нее порчу и хотят ее смерти.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. В рамках дела задержана блогер Батмакан Жолболдуева.