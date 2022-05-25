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Флаг Украины на пике Путина. Авторов видео вызвали в милицию

Авторов видео, которые опубликовали ролик с украинским флагом на пике Владимира Путина, вызвали в милицию. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц восхождения.

По ее словам, альпинистов пригласили на беседу со следователем в ОВД Беловодского.

«Завтра туда поедет мой напарник. Как объяснили правоохранительные органы, «мы опубликовали видео и оно вызвало большой резонанс в социальных сетях». Пока ничего не знаем. Просили подъехать сегодня, но это не близко, поэтому перенесли», — рассказала участница восхождения.

Напомним, что сегодня в Twitter опубликовали видео, где запечатлен флаг Украины на вершине имени президента России Владимира Путина в Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/234746/
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