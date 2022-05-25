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Происшествия

Пожар в кафе парка Панфилова. Стало известно о причинах возгорания

Пожар в кафе парка Панфилова произошел из-за короткого замыкания. Об этом 24.kg сообщил учредитель ОсОО «Детские развлечения» Дмитрий Петров.

По его словам, на арендаторе заведения в том числе лежит индивидуальная ответственность.

«Соответствующие органы вынесут решение по происшествию. Мы со своей стороны, скорее всего, будем расторгать с ним договор. Думаю, что в дальнейшем демонтируем это кафе, чтобы его там вообще не было. Это только в планах, неокончательное решение», — рассказал он.

Дмитрий Петров также отметил, что все кафе на территории парка Панфилова оборудованы системой пожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что в парке Панфилова сегодня, 25 мая, загорелось летнее кафе. Жертв и пострадавших нет. Возгорание потушили в 8.26.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/234702/
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