Изнасилование в Жумгале. Соцработники рассказали подробности произошедшего

В Жумгальском районе мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери, лишили родительских прав. Об этом 24.kg сообщила начальник районного управления труда, социального обеспечения и миграции Аида Бектурганова.

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По ее словам, сейчас девочка получает психологическую поддержку.

«В семье пятеро детей. У мамы девочки до замужества было двое сыновей, в совместном браке с подозреваемым родились еще трое. Так как у матери не было паспорта, то и свидетельства о рождении ни у одного из пятерых детей не было. Бабушка сама просила освободить досрочно мужчину из тюрьмы, мотивируя тем, что уже состарилась. Его выпустили, сразу взяли на учет в органы пробации. У подозреваемого был дом, отцовства его не лишали, он имел право видеться с детьми», — сказала Аида Бектурганова.

На момент, когда отец сел в тюрьму, девочке было полтора года, она с братьями жила у бабушки — мамы обвиняемого. В 2018 году его выпустили из тюрьмы.

Аида Бектурганова отметила, что до случившегося соцработники айыл окмоту наблюдали за детьми. Ребята ходили в школу подготовленными, опрятно выглядели. Девочка была ухоженной, хорошо училась.

«Мужчина читал намаз, не пил спиртное. Его не лишали родительских прав. Мы не могли запретить ему общаться и жить с детьми. Были ситуации, когда мужчина не впускал соцработников в дом, объясняя тем, что у них все нормально и не нужно травмировать детей. Кодекс о детях указывает, что независимо от возраста и гражданства родные бабушка и дедушка имеют привилегии в опеке над детьми. У девочки и ее братьев не было родственников даже со стороны мамы», — рассказала Аида Бектурганова.

Соцработник призналась, что о произошедшем узнали, когда девочке стало плохо в школе. Она не хотела идти к врачу, а затем заявила, что отец ее домогался.

«Мужчина под стражей. Его лишили прав. Теперь его родная сестра будет опекуном детей. Все они учатся», — сказала Аида Бектурганова.