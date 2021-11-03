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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

За изнасилование 13-летней дочери задержан житель Жумгальского района

В Жумгальском районе 54-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

По предварительным данным, С.Т. долгое время насиловал дочь. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Во время следствия выяснилось, что в 2010 году мужчина был осужден за убийство своей супруги. В 2018 году, отбыв наказание, он вышел из мест лишения свободы. Подозреваемый на допросе заявил, что вступил в сексуальные отношения с дочерью в июле 2021 года, до этого момента он тоже пытался это сделать. По словам девочки, отец ее насиловал два года. Подозреваемый взят под стражу», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212513/
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