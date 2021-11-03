За изнасилование 13-летней дочери задержан житель Жумгальского района

В Жумгальском районе 54-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

По предварительным данным, С.Т. долгое время насиловал дочь. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Во время следствия выяснилось, что в 2010 году мужчина был осужден за убийство своей супруги. В 2018 году, отбыв наказание, он вышел из мест лишения свободы. Подозреваемый на допросе заявил, что вступил в сексуальные отношения с дочерью в июле 2021 года, до этого момента он тоже пытался это сделать. По словам девочки, отец ее насиловал два года. Подозреваемый взят под стражу», — сообщили редакции.