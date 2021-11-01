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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Советник главы МВД, экс-начальник ГУВД Бишкека, совершил аварию

В Бишкеке экс-начальник столичного ГУВД, ныне советник министра внутренних дел Бакыт Матмусаев попал в аварию. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Бакыт Матмусаев был за рулем Toyota Camry. На пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Суеркулова он столкнулся с Daewoo Matiz и Mazda Tribute.

«В результате аварии пострадали три человека, Бакыта Матмусаева среди них нет», — сообщили редакции.

Отметим, Бакыта Матмусаева освободили от занимаемой должности после гибели Айзады Канатбековой. После этого он стал советником министра внутренних дел Улана Ниязбекова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212287/
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