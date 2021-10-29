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В городе Ош женщина пыталась броситься с 10-го этажа. Ее спасли

В Оше милиционеры спасли женщину, которая пыталась покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.
 
Уточняется, что сегодня примерно в 14.00 в микрорайоне «Джим» женщина пыталась спрыгнуть с 10-го этажа. Вызов поступил от спасателей МЧС.
 
«Женщину отвлекли и успели поймать. Сначала ее осмотрели медики скорой помощи, а потом привезли в милицию. 35-летняя женщина, по предварительным данным, пыталась покончить с собой из-за семейных обстоятельств. Она развелась с мужем, и младшего ребенка суд оставил жить с ним. Проверяется версия, что таким образом женщина хотела вернуть себе сына. Известно, что от совместного брака у гражданки шестеро детей», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212165/
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