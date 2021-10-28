Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве

Бывший глава Лебединовского айыл окмоту Бердибек Чынтемиров подозревается в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил пострадавший Нурпайыз Назаров.

По его словам, в 1997 году его семья сдала в аренду Бердибеку Чынтемирову свои земли сельхозназначения площадью 4,3 гектара.

«В 2015 году он был главой айыл окмоту. В том году он захотел выкупить земли — пообещал моей матери купить дом и машину взамен нашего участка. При этом попросил подписать доверенность на земельный участок. Мать расписалась, а он так и не купил ничего. А оказалось, что он уже подделал документы и продал третьим лицам эту землю. В мае мы обратились в местную милицию. Но там по разным причинам не рассматривали дело. В какой-то момент его закрыли, потом потеряли. Потом мы обратились в Бишкек. И сегодня, говорят, дело нашли», — рассказал Нурпайыз Назаров.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили, что в отношении Бердибека Чынтемирова имеется уголовное дело.

25 июня в ОВД Аламединского района обратился один из пострадавших.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР. По делу назначена экспертиза. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное всестороннее и объективное рассмотрение досудебного производства.