15:49
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Происшествия

Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве

Бывший глава Лебединовского айыл окмоту Бердибек Чынтемиров подозревается в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил пострадавший Нурпайыз Назаров.

По его словам, в 1997 году его семья сдала в аренду Бердибеку Чынтемирову свои земли сельхозназначения площадью 4,3 гектара.

«В 2015 году он был главой айыл окмоту. В том году он захотел выкупить земли — пообещал моей матери купить дом и машину взамен нашего участка. При этом попросил подписать доверенность на земельный участок. Мать расписалась, а он так и не купил ничего. А оказалось, что он уже подделал документы и продал третьим лицам эту землю. В мае мы обратились в местную милицию. Но там по разным причинам не рассматривали дело. В какой-то момент его закрыли, потом потеряли. Потом мы обратились в Бишкек. И сегодня, говорят, дело нашли», — рассказал Нурпайыз Назаров.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили, что в отношении Бердибека Чынтемирова имеется уголовное дело.

25 июня в ОВД Аламединского района обратился один из пострадавших.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР. По делу назначена экспертиза. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное всестороннее и объективное рассмотрение досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211960/
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
У Дома правительства митингуют жители Тонского района
У здания ГКНБ опять митинг. Требуют ареста подозреваемой в мошенничестве
Блогера Гульзат Мамытбек водворили в СИЗО-1 Бишкека на месяц
Продал чужой фотоаппарат за $1 тысячу. Подозреваемый в мошенничестве задержан
В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Депутата Александровского айыльного кенеша подозревают в мошенничестве
Мошенничество с кухонным гарнитуром за $3,3 тысячи. Подозреваемый задержан
Садыр Жапаров наградил победителей конкурса «Лучший айыл окмоту»
В Бишкеке задержали автомобильного мошенника
МВД: Расследование дела в отношении племянницы Сооронбая Жээнбекова продлили
Популярные новости
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Бизнес
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
28 октября, четверг
15:29
На территории парка имени Ататюрка начали рыть котлованы На территории парка имени Ататюрка начали рыть котлован...
15:15
Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
15:12
Алымкадыр Бейшеналиев обсудил с фармкомпаниями регулирование цен на медикаменты
15:07
Бывший глава Лебединовского айыл окмоту подозревается в мошенничестве
14:53
На Иссык-Куле без вести пропавшая девушка найдена повешенной