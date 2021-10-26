Помогите вернуть сестру живой или мертвой! Кыргызстанка пропала в Ираке

Именно с такой просьбой в редакцию 24.kg обратилась Катерина Алферова, сестра 44-летней Светланы Миних — бишкекчанки, уехавшей на заработки в Ирак.

Переживали за нее, но отпустили

В конце декабря прошлого года Светлана, по словам сестры, нашла в интернете объявление о наборе сотрудниц для работы в салонах красоты в Багдаде. Обещали высокую зарплату — $1,2 тысячи в месяц и годовой контракт. У женщины уже был опыт поездки в Ирак. В 2011 году она работала на американской базе в Киркуке.

Фото предоставлено собеседниками редакции. Светлана Миних

«Сейчас я понимаю, что мы толком не знаем даже человека, который в Бишкеке приглашал ее на работу. Не знаем, кто делал ей визу. Света загорелась поездкой. После пандемии были проблемы с работой, а тут такое предложение. Мы долго обсуждали вопрос на семейном совете, отговаривали, переживали, но она человек такой: если решилась — не отговоришь», — вспоминает Катерина.

Миних отправилась в Багдад через Дубай. С ней из Бишкека на работу улетели еще три девушки.

О смерти сообщили посторонние

Светлана все время была на связи с семьей. По словам супруга Андрея, они созванивались и переписывались каждый день. Жалоб на что-либо от нее не слышал. Работой и условиями она была довольна. Так продолжалось до 5 октября.

«Света пропала на сутки. Мы заволновались, потому что на нее это не похоже. 7 октября теще позвонила подруга и рассказала, что с ней в соцсетях связались девушки из Бишкека, которые работали со Светой. Они сказали, что два дня назад она умерла», — говорит Андрей Миних.

Фото из интернета. Салон в Багдаде, в котором работала Светлана

Обстоятельства смерти вызывают у близких Светланы немало вопросов. По одной версии, она умерла во сне якобы от остановки сердца, по другой — смерть наступила в больнице.

«Мы кое-как вышли на связь с владелицей салона, в котором работала сестра. Она говорит по-английски. Даже имени не знаем, нам она не представилась. На просьбу выслать документы либо как-то иначе подтвердить факт смерти Светы она ответила отказом, ссылаясь на то, что справка о смерти делается долго, а в морг, чтобы сделать снимки для опознания, ее не пускают, так как они не родственники», — говорит Алферова.

Семье удалось выйти и на некоего Мустафу — менеджера, который встречал Светлану и летевших с ней бишкекчанок в аэропорту в Багдаде и занимался их трудоустройством. Мужчина сказал, что сейчас в Украине и ничем помочь не может.

Вернули в салон под дулом пистолета

В версию со смертью во сне близкие Миних не верят. Женщина всю жизнь занималась спортом и ничем серьезным никогда не болела. Они считают, что ее могли убить либо забрать в рабство. Причины так думать у них есть.

«Те же девушки, что работали с ней, рассказали в переписке, что за две недели до событий Света ушла работать в другой салон. Хозяйка нашла ее, пришла к ней на новое место работы с пистолетом и силой вернула обратно. Угрожала», — уверяет Катерина.

То, что история с пистолетом имела место, семье подтвердил и менеджер Мустафа.

«Он стал убеждать нас, что ничего страшного не случилось. Что хозяйка салона просто разозлилась, потому что ей Света сообщила, что возвращается в Кыргызстан, а сама ушла к конкурентам. То есть получается, что у них приходить и угрожать человеку пистолетом — это в порядке вещей? Бред какой-то», — продолжает Алферова.

Фото 24.kg. Катерина Алферова и Андрей Миних

Семья не может понять, почему о пережитом Светлана не рассказала близким людям. Остается лишь строить догадки. Быть может, она уже была в неволе, под чьим-то контролем? Владелица салона в один момент просто перестала отвечать на вопросы семьи. Не дал ни одного вразумительного ответа и менеджер.

У чиновников помощи не нашли

Первые сутки после шокирующего известия близкие Светланы пытались прийти в себя, понять, что происходит и найти того, кто мог бы им помочь.

«Удалось добыть контакты консула Кыргызстана в Кувейте. Так как дипломатических отношений с Ираком нет, он, как выяснилось, своего рода старший по региону. Зовут его Нурмухаммед Канымкулов — единственный, кто отнесся к нам по-человечески», — говорит Катерина.

Консул попросил Катерину обратиться в находящийся в Бишкеке Информационно-консультационный центр департамента миграции при МИД и пообещал сделать запрос через коллег из России и Украины в МИД Ирака, так как их представительства в Багдаде есть.

«Мы пришли в департамент, все рассказали, представили сотрудникам все документы — визу, билет сестры. Ждали помощи и поддержки, но на нас набросились с упреками. Мол, зачем ваша сестра вообще поехала в Ирак? О чем раньше думали? Мы в Бишкеке сидим — чем мы ей поможем?» — возмущается женщина.

Заявление все же приняли, пообещав посодействовать с официальным запросом в Ирак. Прошло почти 20 дней, но официального ответа из департамента не последовало. Не принесло результатов и обращение в Красный Полумесяц. Там Катерину и Андрея выслушали, но дали понять, что ни транспортировка груза 200, ни поиск людей в их обязанности не входят.

«Все, что нам остается делать, это обратиться в МВД, ГКНБ и прессу. Больше надежды нет. Заявление на имя министра внутренних дел мы подали еще 7 октября, но до него оно, судя по всему, так и не дошло», — уверяет женщина.

По словам Катерины, менеджер Мустафа, встречавший ее сестру и еще трех бишкекчанок в Багдаде, продолжает набирать сотрудниц в Кыргызстане и Украине, о чем в одной из переписок признался сам.

«У меня есть все причины полагать, что Светлана стала жертвой нелегального рынка труда. Что ее держали или продолжают удерживать в рабстве. Я уже не знаю, что думать. Какие только мысли не приходят в голову. Может, ее застрелили, поэтому и не показывают ни фотографий ее тела, ни справок о смерти? Я не знаю. Единственное, что нам остается — надеяться, что нашу мольбу о помощи услышат в высоких кабинетах и государство нам все-таки поможет», — заключила собеседница редакции.