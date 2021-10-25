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Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 118 человек

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 118 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в железнодорожную больницу обратились 98 человек, в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи — 13 человек, в Чуйскую областную объединенную больницу — 2 пострадавших, в Центр общеврачебной практики Жайылского района — 5 пострадавших.

На стационарном лечении в Железнодорожной больнице находятся 10 человек, в Городской детской больнице — 13 детей. Состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее заведующий отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамат Мурзашев сообщил, что пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города. Все точки сети кафе закрыты на период эпидемрасследования.

В Минздраве сообщили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211544/
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