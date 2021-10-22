Похищение Орхана Инанды. Адвокат сообщила новые подробности

Адвокат директора международного учебного учреждения «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова сообщила новые подробности похищения ее подзащитного.

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По словам юриста, 30 мая Инанды ехал домой. Около 23.00 трое человек в гражданской одежде насильно посадили его в легковой автомобиль. Сказали, что они из милиции и повезут его в отделение.

«Молодые люди заставили его согнуть правую руку, уложить ее на заднее сиденье машины. Они сели на его руку. Кто-то из них схватил его за ноги, кто-то за голову. Они били Орхана Инанды, когда тот сопротивлялся. Когда директора «Сапата» затолкнули в автомобиль, его обувь упала, но никто ее не подобрал, похитители выкинули все, что было у него в кармане. При нем оставались лишь свод религиозных молитв и бумажник. Когда выехали из города, водитель остановился, его пересадили в другую машину. Как только Инанды вышел из автомашины, ему сделали укол в руку», — написала Таалайгуль Токтакунова.

Она указала, что Орхана Инанды посадили на заднее сиденье машины, ему заклеили глаза скотчем, а руки заковали в наручники. «Похитители обращались к директору «Сапата» на кыргызском языке со словами: «Не беспокойтесь, все будет хорошо», — написала адвокат.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары Орхана Инанды заключили под стражу.