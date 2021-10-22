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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Применяли пытки. В Генпрокуратуре рассказали подробности задержания милиционеров

Начальник УВД Октябрьского района Бишкека Улан Аалиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев

Уточняется, что надзорным органом выявлены факты пыток, вымогательства взятки в особо крупном размере и злоупотребления должностным положением.

«Должностные лица районного УВД в рамках досудебного производства вымогали у Асыл Талиповой деньги под предлогом ареста. Начальник УВД района в сговоре с отдельными лицами неоднократно психологически и морально давил на женщину. Начаты досудебные производства по статьям «Пытки», «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР. Следственной группой Военной прокуратуры задержаны начальник УВД Октябрьского района Бишкека Уланбек Аалиев, бывший замначальника следственной службы УВД Талгат Куватбеков и следователь УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211273/
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