Перенесла пять инсультов. Тяжелобольной осужденной просят отсрочить наказание

Заключенной исправительной колонии № 2 Раушан Мукамбетовой, перенесшей пятый по счету инсульт, суд не отсрочил наказание. Об этом 24.kg сообщил супруг осужденной Нурлан Бейшембиев.

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По его словам, у женщины левосторонний паралич, она лежит в санчасти исправительной колонии, не может себя обслуживать. Несмотря на это, судья Аламединского районного суда Бакыт Касымалиев отказал в удовлетворении ходатайства защиты осужденной.

«На заседание приходили сотрудники медицинской службы ГСИН, лечащий врач. Они дали показания о том, что в ведомстве нет возможности лечить мою супругу. Жена сейчас лежит в памперсах, она истощена, как узник концлагеря. Ее необходимо лечить в гражданском медучреждении. Мы просим не освободить ее от наказания, выпустить условно-досрочно, а лишь отсрочить наказание до выздоровления», — рассказал Нурлан Бейшембиев.

Супруг осужденной отметил, что обошел все инстанции, но после незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева никто не хочет связываться с подобной ситуацией.

«Супруга приговорена к 15 годам лишения свободы. В прошлом году ее помиловали и сократили срок наказания на пять лет, ей осталось отбыть всего 3,5 года. Мы подали апелляцию на решение Аламединского районного суда в вышестоящую инстанцию», — сказал Нурлан Бейшембиев.

Отметим, ранее Наццентр по предупреждению пыток сообщал о том, что в исправительной колонии № 2 содержится тяжелобольная Раушан Мукамбетова. Осужденная на тот момент перенесла четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией и другими заболеваниями.