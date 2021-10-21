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Сюжет: Семейное насилие

В Сузаке мужчина убил тещу, ранил тестя и держал в заложниках жену. Его осудили

Сузакский районный суд приговорил 19-летнего А.Т. к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям «Истязание», «Убийство», «Покушение на убийство», «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Похищение человека» УК КР.

А.Т. обвинили в постоянном избиении супруги. Позже, изготовив маску, он проник в дом родителей супруги, нанес три ножевых ранения тестю и 16 раз ударил ножом тещу.

«Женщина умерла на месте. После А.Т. пришел домой, связал жену скотчем, заклеил ей рот. Обвиняемый держал жену на чердаке до утра. Ее освободили милиционеры», — указано в приговоре суда.

Из материалов дела следует, что обвиняемый угрожал супруге тем, что убьет ее родителей. Вместе они прожили всего несколько месяцев. Ссоры происходили на фоне ревности. 

Джалал-Абадский областной и Верховный суды оставили обвинительный приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211084/
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