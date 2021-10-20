У задержанной в СИЗО-1 Бишкека ребенок умер в утробе. Омбудсмен обратился в ГСИН

В СИЗО-1 Бишкека у подследственной ребенок умер в утробе. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчи ранее направлял обращение в Свердловский районный суд, затем в городской с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения в отношении 32-летней гражданки, которая обвиняется по статье 205 «Растрата вверенного имущества» УК КР.

Основанием для обращения в две судебные инстанции было то, что она находилась на раннем сроке беременности и результаты УЗИ показали, что у нее есть угроза выкидыша. Однако меру пресечения оставили без изменения.

14 октября УЗИ показало, что у подследственной не растет плод. Поэтому ее направили в родильный дом № 3 и сделали операцию по прерыванию беременности. Там она находилась до 20 октября. Супруг женщины обратился в институт омбудсмена с просьбой помочь в изменении меры пресечения.

Акыйкатчи просит ГСИН провести полное медицинское обследование задержанной.