В Москве произошла очередная массовая драка с участием трудовых мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.

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По их данным, инцидент случился на севере столицы России в районе Коптево, мужчины распивали спиртные напитки. Среди участников драки — как мигранты, так и россияне.

Одного из пострадавших с ножевым ранением госпитализировали.

Всего по итогам инцидента задержаны 23 человека. Полиция проводит проверку. Не исключено, что участникам инцидента грозит депортация.

Напомним, только с августа по октябрь 2021 года в России произошли по меньшей мере 10 массовых драк трудовых мигрантов.