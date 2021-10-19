В Москве произошла очередная массовая драка с участием трудовых мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, инцидент случился на севере столицы России в районе Коптево, мужчины распивали спиртные напитки. Среди участников драки — как мигранты, так и россияне.
Одного из пострадавших с ножевым ранением госпитализировали.
Всего по итогам инцидента задержаны 23 человека. Полиция проводит проверку. Не исключено, что участникам инцидента грозит депортация.
Напомним, только с августа по октябрь 2021 года в России произошли по меньшей мере 10 массовых драк трудовых мигрантов.