Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела

В Кыргызстане выявлены должностные лица и компании, которые создали искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, из-за этого фермеры вынуждены выплачивать крупные суммы должностным лицам и логистическим компаниям для перемещения продукции в страны ЕАЭС.

По результатам следствия задержали и привлекли к уголовной ответственности отдельных должностных лиц Минсельхоза, представителей логистической компании, а также директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова.

Задержанных заключили под стражу на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова.