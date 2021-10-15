В Оше бывшего сотрудника органов МВД подозревают в изнасиловании школьницы

В Оше задержали бывшего сотрудника органов МВД по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным УВД города, 12 октября местный 25-летний житель в одном из ночных заведений познакомился с 15-летней девочкой. Позже, примерно в 3.00, привез ее на своей машине в один из домов в микрорайоне «Анар» и изнасиловал.

Пострадавшая в своем заявлении указала, что подозреваемый применил силу и угрожал ножом. Отмечается, что заявительница является школьницей. Экспертиза подтвердила, что пострадавшая была изнасилована, ее девственная плева повреждена.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование».

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается. Как отметили в УВД южной столицы, задержанный ранее работал в УВД Ошской области.