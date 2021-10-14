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Происшествия

Стали известны подробности жестокого убийства кыргызстанки в Турции

Издание Milliyet опубликовало показания подозреваемого в жестоком убийстве 31-летней кыргызстанки Аят Адсыз, которое произошло в севере-западной части Турции.

Трагедия случилась вечером 12 октября в доме, расположенном в городе Текирдаге. В тот же день по подозрению в убийстве собственной невестки полиция задержала 65-летнего Фехми Адсыза.

Расследование показало, что Фехми Адсыз зарезал женщину, а затем расчленил тело бензопилой. Установлено, что отрезанные конечности он положил в багажник машины. Другие части тела найдены в ванной и мусорном ведре.

В своих показаниях пенсионер Фехми Адсыз отметил, что невестка неоднократно избивала внуков при нем и из-за этого у них были конфликты. Он отметил, что несколько раз предупреждал женщину, просил не делать этого.

«Но в последнее время она перешла все границы. Не прекращала избивать детей при нас и перечила нам. В день трагедии я вновь услышал, как плачет внук. Я подошел и сказал: «Неужели у тебя нет сердца, зачем избиваешь?» Она ответила, что это ее ребенок, и что она будет делать с ним все, что захочет. Это меня разозлило. Поэтому я отправил супругу гулять с внуками, и, оставшись дома с невесткой, ударил ее ножом. Я понял, что она умерла, когда она перестала двигаться. Чтобы ликвидировать следы убийства, решил избавиться от тела. Поэтому и расчленил, избавлялся от тела. В этот момент пришла жена и узнала о произошедшем, и она с соседями вызвали полицию», — рассказал Фехми Адсыз.

Отмечается, что в момент убийства супруг 31-летней убитой кыргызстанки Аят Адсыз Толгахан находился на работе. У них осталось двое детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210381/
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