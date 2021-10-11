В Бишкеке избили водителя скорой помощи, когда бригада приехала на вызов. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, инцидент произошел 9 октября. «Вызов поступил в 14.25, что у женщины схватки. Это у нее пятые роды. Вызов был передан единственной свободной бригаде. Но они находились далеко. Когда доехали — примерно через полчаса, муж начал оскорблять, кричать, что долго ехали, бить водителя. Ему пытались объяснить, что ехали издалека, что нужно время. Но он начал избивать. А его жена кидалась камнями», — отметил он.

Егор Борисов добавил, что, несмотря на происходящее, бригада предлагала отвезти женщину в родильный дом. Однако они отказались, сели в такси, которое было рядом, и уехали.

«Водитель сейчас находится на лечении в Национальном госпитале. Мы обратились с заявлением в милицию», — добавил он.