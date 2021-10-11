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Происшествия

В Кара-Балте произошло вооруженное нападение на семью с новорожденным ребенком

В Кара-Балте Чуйской области произошло вооруженное нападение на семью с новорожденным ребенком в машине. Об этом на своей странице в соцсетях сообщили активисты Болот Ибрагимов и Эртай Искаков.

Они связывают его с тем, что житель города отправил сотрудникам милиции видео, на котором видно автомобили, движущиеся кортежем в сопровождении Службы государственной охраны. После этого и произошло нападение.

«Человек отправил видео в милицию. Милиция, вместо того чтобы принимать меры и защищать его, наоборот, сливает информацию о заявителе и передает нарушителю. Нарушитель угрожает найти и расправиться, и в 03.00 стреляет в окна машины заявителя, где в это время находилась его семья с новорожденным ребенком», — написал Эртай Искаков.

Активисты отметили, что написали коллективное заявление в Жайылский РОВД.
скриншот
Фото скриншот. Публикация Эртая Искакова

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что уточняют информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209918/
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