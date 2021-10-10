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Происшествия

Из ИВС сбежал подозреваемый в краже. Милиция просит помощи в поисках

Сегодня примерно в 7.09 из изолятора временного содержания отдела внутренних дел Иссык-Атинского района совершил побег следственно-арестованный Тилек Турсуналиевич Акматов, 1995 года рождения. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По его данным, мужчина был задержан сотрудниками милиции Аламединского района 8 октября 2021 года и водворен в ИВС по подозрению в совершении кражи в одном из домов, расположенных в селе Ленинском.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В настоящее время весь личный состав ОВД Чуйской области поднят по тревоге, выставлены блокпосты, оперативниками проводятся необходимые разыскные мероприятия.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Тилек Акматов сегодня сбежал из ИВС

В милиции предоставили ориентировку на следственно-арестованного, совершившего побег. Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, лоб широкий с залысиной. Был одет в белую толстовку с капюшоном, сверху надета черная куртка, на голове черная шапка, джинсы черного цвета, белые носки, на ногах черная обувь.

Особые приметы: на обоих плечах наколоты татуировки в виде восьмигранной звезды, на правой руке — татуировка, с правой стороны над губой имеется родинка.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о сбежавшем, сообщить.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209886/
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