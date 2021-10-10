Из ИВС сбежал подозреваемый в краже. Милиция просит помощи в поисках

Сегодня примерно в 7.09 из изолятора временного содержания отдела внутренних дел Иссык-Атинского района совершил побег следственно-арестованный Тилек Турсуналиевич Акматов, 1995 года рождения. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По его данным, мужчина был задержан сотрудниками милиции Аламединского района 8 октября 2021 года и водворен в ИВС по подозрению в совершении кражи в одном из домов, расположенных в селе Ленинском.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В настоящее время весь личный состав ОВД Чуйской области поднят по тревоге, выставлены блокпосты, оперативниками проводятся необходимые разыскные мероприятия.

Фото ГУВД Чуйской области. Тилек Акматов сегодня сбежал из ИВС

В милиции предоставили ориентировку на следственно-арестованного, совершившего побег. Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, лоб широкий с залысиной. Был одет в белую толстовку с капюшоном, сверху надета черная куртка, на голове черная шапка, джинсы черного цвета, белые носки, на ногах черная обувь.

Особые приметы: на обоих плечах наколоты татуировки в виде восьмигранной звезды, на правой руке — татуировка, с правой стороны над губой имеется родинка.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о сбежавшем, сообщить.