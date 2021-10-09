18:46
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Джумгальском районе местного жителя подозревают в изнасиловании своей дочери

В Джумгальском районе местного жителя подозревают в изнасиловании своей дочери. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

Уточняется, что в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что 54-летний С.Т. не первый год принуждает свою 13-летнюю дочь к сексуальной близости. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство.

Подозреваемый признал, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней летом.

Решением Джумгальского районного суда мужчину водворили в СИЗО на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209882/
просмотров: 3460
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше родила 15-летняя девочка. В милиции предполагают: она была изнасилована
В Таласе родила 16-летняя девочка. Милиция проверяет факт изнасилования
В Чуйской области мужчину обвиняют в изнасиловании падчерицы
В Бишкеке 22-летнего парня подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Изнасилование девочки в Кемине. Милиции еще не удалось допросить потерпевшую
Адвокат: В Чуйской области мужчина регулярно насиловал 13-летнюю племянницу
В Араване родила 16-летняя девочка. Подозреваемого в ее изнасиловании отпустили
Изнасилование в Тоне. Суд оценил честь и достоинство девочки в 40 тысяч сомов
В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
В Джумгале чиновники незаконно присваивали себе зарплату сотрудников
Популярные новости
Из&nbsp;ИВС сбежал подозреваемый в&nbsp;краже. Милиция просит помощи в&nbsp;поисках Из ИВС сбежал подозреваемый в краже. Милиция просит помощи в поисках
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили Нападение на девушку в Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили
В&nbsp;Караганде девушка разбилась насмерть на&nbsp;аттракционе роупджампинг В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг
В&nbsp;Омскую область не&nbsp;пропустили четыре тонны охлажденной форели из&nbsp;Кыргызстана В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:46
Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшена...
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии