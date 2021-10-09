В Джумгальском районе местного жителя подозревают в изнасиловании своей дочери. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

Уточняется, что в милицию обратилась местная жительница и рассказала, что 54-летний С.Т. не первый год принуждает свою 13-летнюю дочь к сексуальной близости. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство.

Подозреваемый признал, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней летом.

Решением Джумгальского районного суда мужчину водворили в СИЗО на два месяца.