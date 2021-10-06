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Сюжет: ЧП в армии

ДТП с пьяным пограничником. Суд оправдал следователя и военнослужащего

Уголовное дело по факту ДТП с начальником отдела охраны ГПС по Джалал-Абадской области Нурланом Калиловым прекращено за примирением сторон. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Нурлан Калилов оплатил моральный и материальный ущерб потерпевшим. Второе уголовное дело по факту подделки документов Военная прокуратура местного гарнизона отправила в суд.

«Фигурантами уголовного дела по подделке медосвидетельствования являлись Нурлан Калилов и следователь Таш-Кумырского ГОВД. Экспертиза показала, что справка, которую приобщил к материалам дела милиционер, была заполнена супругой Калилова. После ДТП он взял пустой бланк у фельдшера и отдал ее жене. Калилов принес поддельный документ следователю, а тот подменил ее в деле. Несмотря на это, Таш-Кумырский городской суд оправдал обоих фигурантов дела за отсутствием состава преступления», — сообщили редакции.

В Шамалды-Сае военнослужащий Пограничной службы совершил автонаезд на трех человек. Сначала Нурлан Калилов врезался в две автомашины, а затем сбил стоящих на обочине людей. В результате пострадали три человека. Военная прокуратура вручила пограничнику уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209389/
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