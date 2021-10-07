В Кыргызстане за год выросло количество фактов насилия над детьми. Об этом 24.kg сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Нуржан Адылова.

По ее словам, за девять месяцев 2021-го в ЕРПП зарегистрировано 326 фактов насилия над несовершеннолетними. В большинстве своем случаи избиения детей происходят в Бишкеке.

«Больше 90 фактов насилия над детьми зарегистрировано в столице. Сейчас расследуются 112 дел, прекращено 158, приостановлено 9, в суд направлено 47. Жестокое обращение в основном совершается в отношении девочек», — сказала Нуржан Адылова.

По ее словам, в этом году несовершеннолетним выдано 146 временных охранных ордеров. Несмотря на проводимую профилактику, факты насилия над детьми продолжаются, их количество растет.