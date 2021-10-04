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Происшествия

На Иссык-Куле в ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева

В Иссык-Кульском районе между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр в ДТП попали родители погибшего криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что водитель Lexus RX-300 не справился с управлением и автомобиль несколько раз перевернулся.

«Авария произошла сегодня примерно в 11.00. В машине были родители Рыспека Акматбаева, они ехали с Чолпон-Аты в Балыкчи. Сабира Соодалиева и Абдымалик Акматбаев скончались на месте от полученных травм», — сообщили редакции.

ГУОБДД для комментариев недоступно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209193/
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