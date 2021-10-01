В Кара-Суйском районе чиновники незаконно продавали земли сельхозназначения

Задержаны глава Нариманского айыльного округа Н.Х, его сообщник М.С., а также бывший исполняющий обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Б.Б. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее было возбуждено досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР. Задержанные незаконно продавали сельскохозяйственные земли Нариманского айыльного округа под индивидуальное жилищное строительство.

«Всем троим вручено уведомление в совершении преступления, они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Продолжается проведение всех необходимых следственно-оперативных мероприятий по изобличению других причастных лиц», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что главой Нариманского айыльного округа является Нодир Хосимов, а бывшим исполняющим обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Бакыт Баймуратов.