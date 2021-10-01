11:36
USD 84.80
EUR 98.40
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Кара-Суйском районе чиновники незаконно продавали земли сельхозназначения

Задержаны глава Нариманского айыльного округа Н.Х, его сообщник М.С., а также бывший исполняющий обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Б.Б. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее было возбуждено досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР. Задержанные незаконно продавали сельскохозяйственные земли Нариманского айыльного округа под индивидуальное жилищное строительство.

«Всем троим вручено уведомление в совершении преступления, они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Продолжается проведение всех необходимых следственно-оперативных мероприятий по изобличению других причастных лиц», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что главой Нариманского айыльного округа является Нодир Хосимов, а бывшим исполняющим обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Бакыт Баймуратов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208955/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Директор Иссык-Кульского Госрегистра вымогал земельный участок. Его задержали
Ошибка вышла. Почему в мэрии Бишкека нижний «Токольдош» отнесли к другому району
В Сокулуке женщину подозревают в аферах с земельными участками
Сотрудники Ленинского акимиата незаконно выдали земельные участки частным лицам
Жители нижнего Токольдоша обратились к Садыру Жапарову. Просят узаконить дома
На Иссык-Куле в собственность государства вернули участок за 100 миллионов сомов
В Токтогуле прокуратура передала 15 соток земли девушке с инвалидностью
При строительстве социальных объектов в Кара-Суйском районе выявили нарушения
В Кара-Суйском районе незаконно выдавали земельные участки
Прокуратура вернула государству участок земли стоимостью 9,3 миллиона сомов
Популярные новости
Задержан директор одной из&nbsp;фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на&nbsp;лекарства Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства
Мужчина с&nbsp;шестимесячной дочкой на&nbsp;руках митингует у&nbsp;Дома правительства Мужчина с шестимесячной дочкой на руках митингует у Дома правительства
Скандал на&nbsp;съезде адвокатов в&nbsp;Бишкеке.&nbsp;200 делегатов не&nbsp;пустили в&nbsp;здание Скандал на съезде адвокатов в Бишкеке. 200 делегатов не пустили в здание
В&nbsp;Бишкеке горит кафе сети &laquo;Империя пиццы&raquo;. Привлечены четыре пожарных расчета В Бишкеке горит кафе сети «Империя пиццы». Привлечены четыре пожарных расчета
Бизнес
Цена, качество и&nbsp;доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд &#8470;&nbsp;1! Цена, качество и доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд № 1!
&laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;: быстрые переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан «О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан
IT-парки четырех стран подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
1 октября, пятница
11:29
В Кара-Суйском районе чиновники незаконно продавали земли сельхозназначения В Кара-Суйском районе чиновники незаконно продавали зем...
11:24
Активистку Айсулуу Кудайбердиеву вызвали в ГКНБ, но допрашивать не стали
11:18
Обязательно сходите. В Бишкеке проходит выставка-ярмарка органических товаров
11:02
COVID-19 в мире. Заразились более 233,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
10:55
Прослушка. Это преступное вмешательство в личную жизнь — Клара Сооронкулова