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Происшествия

Пожар на рынке «Кыял». Сгорели 17 торговых павильонов и точка ремонта обуви

На рынке «Кыял» на территории Ошского рынка при пожаре сгорели 17 металлических контейнеров. Об этом сообщает МЧС.

К тушению огня привлечены два пожарных расчета и водовоз. Огонь локализован в 4.33 и полностью потушен — в 5.27. Причина происшествия устанавливается.

В результате пожара на рынке «Кыял» сгорели точка ремонта обуви, 17 швейных машин, посуда, 17 металлических контейнеров (павильонов) для продажи напитков, пластиковая кровля с металлическими балками и кондиционеры двух парикмахерских.

Общая площадь возгорания — около 100 квадратных метров.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208810/
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