За рекламу Telegram-каналов по продаже наркотиков введут ответственность

СБНОН предлагает ввести штрафы за рекламу Telegram-каналов, занимающихся продажей наркотиков. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил начальник службы Уланбек Султанов.

«Так называемые «трафаретчики» создают большую проблему, повсеместно оставляя рекламу онлайн- магазинов. Раньше ответственности за это не было. Мы инициировали ряд поправок в 101 статью УК КР», — сказал он.

По его информации, за рекламу каналов по продаже наркотиков предлагается ввести штраф. Для физических лиц это 17 тысяч сомов, для юридических — 55 тысяч. В случае совершения преступления группой лиц предлагается штраф в 20 и 65 тысяч сомов соответственно.