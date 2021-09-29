В Кыргызстане за три года выявлены 80 онлайн-магазинов по продаже наркотиков. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил начальник СБНОН МВД Уланбек Султанов.

«Доступ к 30 онлайн-магазинам удалось заблокировать. Была выявлена деятельность нескольких международных группировок, которые занимались распространением синтетических наркотиков через Сеть. В их числе граждане России, Узбекистана, Турции», — сказал он.

Отмечается, что большая часть наркотиков в интернете распространяется через Telegram-каналы. Отдел по противодействию новому виду наркоторговли был создан в СБНОН в 2018 году.