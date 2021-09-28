Кыргызстанцу прострелили голову в центре Москвы. Он в реанимации

Кыргызстанцу прострелили голову во время конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их данным, стрельба произошла ночью 27 сентября. 26-летнего пострадавшего нашли на тротуаре около дома на Ольховской улице. Мужчину, который, помимо ранения, получил травматический отек головного мозга, доставили в реанимацию.

«Отмечается, что неизвестный, поссорившись с мужчиной, достал пистолет и выстрелил оппоненту в голову. После этого преступник скрылся с места происшествия», — рассказали в издании.