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Сюжет: Приграничные конфликты

Задержанного спецслужбами Таджикистана кыргызстанца вернули на родину

По итогам переговоров кыргызстанец Уразбек Мирзоев, задержанный спецслужбами Таджикистана, передан кыргызской стороне. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что Уразбек Мирзоев прибыл в Кыргызстан через КПП «Кулунду-автодорожный». Компетентные органы Кыргызстана проводят разбирательство.

Погранслужбы ГКНБ
Фото Погранслужбы ГКНБ . Задержанный спецслужбами Таджикистана Уразбек Мирзоев возвращен на родину

Напомним, накануне жителя села Жаштык Лейлекского района Баткенской области Уразбека Мирзоева задержали сотрудники ГКНБ Таджикистана. Кыргызстанец находился в маршрутном такси с супругой и направлялся в село Жигдалик (РТ) по автодороге Худжанд — Канибадам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208452/
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