Задержанного спецслужбами Таджикистана кыргызстанца вернули на родину

По итогам переговоров кыргызстанец Уразбек Мирзоев, задержанный спецслужбами Таджикистана, передан кыргызской стороне. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что Уразбек Мирзоев прибыл в Кыргызстан через КПП «Кулунду-автодорожный». Компетентные органы Кыргызстана проводят разбирательство.

Фото Погранслужбы ГКНБ . Задержанный спецслужбами Таджикистана Уразбек Мирзоев возвращен на родину

Напомним, накануне жителя села Жаштык Лейлекского района Баткенской области Уразбека Мирзоева задержали сотрудники ГКНБ Таджикистана. Кыргызстанец находился в маршрутном такси с супругой и направлялся в село Жигдалик (РТ) по автодороге Худжанд — Канибадам.