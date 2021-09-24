В Бишкеке жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого

В Бишкеке жестоко убита 38-летняя женщина. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что труп женщины обнаружила 23 сентября ее мама. По некоторым данным, на теле погибшей многочисленные ножевые ранения, из квартиры пропали золотые украшения.

В УВД Ленинского района подтвердили информацию об убийстве. По сведениям милиции, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире многоэтажного дома по улице Токтогула.

«Милиционерами была установлена личность убитой, ей оказалась 38-летняя У.Н. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены все необходимые экспертизы. Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — сказали редакции.