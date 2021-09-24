18:49
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Происшествия

В Бишкеке жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого

В Бишкеке жестоко убита 38-летняя женщина. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что труп женщины обнаружила 23 сентября ее мама. По некоторым данным, на теле погибшей многочисленные ножевые ранения, из квартиры пропали золотые украшения.

В УВД Ленинского района подтвердили информацию об убийстве. По сведениям милиции, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире многоэтажного дома по улице Токтогула.

«Милиционерами была установлена личность убитой, ей оказалась 38-летняя У.Н. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены все необходимые экспертизы. Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208297/
просмотров: 890
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство контрактника. Мама погибшего просит встречи с президентом
Пограничника, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу
Убийство контрактника. Подозреваемого водворили на гауптвахту
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В городе Ош мужчина убил своего родного брата
Убийство контрактника. В ГСИН не могут сказать, кого привлекли к ответственности
Военнослужащего нашли застреленным. В убийстве обвинили солдата-срочника
В Лейлекском районе пограничника подозревают в убийстве
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
В&nbsp;Кемине девушка покончила с&nbsp;собой. Родные считают, что ее&nbsp;убили В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
Бизнес
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
24 сентября, пятница
18:45
ООН: Методы производства и потребления продуктов питания надо срочно менять ООН: Методы производства и потребления продуктов питани...
18:30
25 сентября: где в регионах отключат свет
18:15
В Бишкеке жестоко убили женщину. Милиция ищет подозреваемого
18:01
Нацбанки ЕАЭС обсуждают общую систему регулирования финансового рынка
17:38
Выборы-2021. Кандидату, получившему не менее 5 процентов, залог вернут