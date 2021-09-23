В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, накануне в 03.40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов на пересечении улиц Байтика Баатыра и Горького произошла массовая драка. Установлено, что 17-летний бишкекчанин получил ножевое ранение.

Сотрудники УПСМ задержали 24-летнего подозреваемого Д.Б. и доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.