22:21
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Происшествия

В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемый задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, накануне в 03.40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов на пересечении улиц Байтика Баатыра и Горького произошла массовая драка. Установлено, что 17-летний бишкекчанин получил ножевое ранение.

Сотрудники УПСМ задержали 24-летнего подозреваемого Д.Б. и доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208138/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке двое несовершеннолетних угнали Honda. Их задержали сотрудники УПСМ
В Бишкеке задержали водителя Hyundai Getz с подложными номерами
Четыре автомобиля столкнулись в Бишкеке на проспекте Манаса. Движение затруднено
Уступи дорогу скорой! В Бишкеке завтра пройдет рейд «Маяк»
В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне Volkswagen Touareg
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 531 нарушение Правил дорожного движения
Цифра дня. На 1,8 миллиона сомов оштрафовали пьяных водителей на Иссык-Куле
Нет транспорта. Бишкекские школьники не могут уехать с остановок домой
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины скорой помощи
УПСМ задержана автомашина с акимом Аламединского района. Разбирается ГУОБДД
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Бизнес
Подключай домашний интернет + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima от&nbsp;445 сомов за&nbsp;первый месяц! Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!
Премьер Индии связывает порт Чабахар с&nbsp;новыми возможностями для Центральной Азии Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии
MegaCom и&nbsp;госпредприятие &laquo;Инфоком&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и госпредприятие «Инфоком» подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Visa запустили новую систему оплаты «Халык Банк Кыргызстан» и Visa запустили новую систему оплаты
23 сентября, четверг
22:04
В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозреваемый задержан В ночном клубе Бишкека ножом ранили посетителя. Подозре...
21:45
Чаще убирать мусор из урн на остановках просят бишкекчане
21:19
В Баткене кыргызстанцы пытались незаконно ввезти в страну виноград и посуду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 сентября: без осадков
20:37
В Джети-Огузском районе незаконно вырубили 242 тянь-шаньские ели