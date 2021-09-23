В Караколе милиционеров подозревают в избиении беременной женщины

Трое сотрудников ГОВД Каракола обвиняются в избиении беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Уточняется, что расследование уголовного дела поручено местному управлению ГКНБ.

«К уполномоченному представителю акыйкатчи с заявлением обратилась гражданка Г.А. Она сообщила о том, что подверглась нападению и избиению со стороны двух оперуполномоченных сотрудников и дознавателя ГОВД Каракола. На тот момент она была беременной, и у нее на пятом месяце произошел выкидыш. Со слов заявительницы, 5 августа милиционеры схватили ее, стали избивать и душить, а затем вывезли в поле, где продолжили избиение, пиная в живот и угрожая ей убийством. Женщина просит помочь ей в том, чтобы виновные получили должное наказание», — сообщили в ведомстве.

Представители акыйкатчи отправили обращение на имя прокурора Иссык-Кульской области. В надзорном органе ответили, что по жалобе гражданки Г.А. начато досудебное производство по статье «Превышение власти» УК КР.