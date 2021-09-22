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Происшествия

Кыргызстанка и ее годовалый сын найдены убитыми в Нью-Дели

Фото из интернета. Убитая Мыскал Жумабаева

28-летняя кыргызстанка и ее годовалый сын были найдены мертвыми в районе Калкаджи (Нью-Дели). Об этом сообщает издание The Indian Express.

Тела Мыскал Жумабаевой и ее сына Манаса с множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире ее подруги. На месте происшествия был обнаружен кухонный нож. Согласно информации полиции, кыргызстанка была на пятом месяце беременности.

Как сообщает издание, Мыскал Жумабаева была домохозяйкой и жила со своим мужем Винаем Чауханом в жилом районе Большой Кайлас в Южном Дели. Пара была жената два года.

По данным полиции, накануне убийства кыргызстанка поссорилась с мужем, он ушел из дома на встречу с другом. Мыскал позвонила своей подруге Матлюбе Мадусмоновой, гражданке Узбекистана, и пожаловалась на боль в животе, та отвезла ее в больницу. После этого Матлюба привезла Мыскал и ее сына в свой дом в Калкаджи, где они и были найдены мертвыми утром.

Как отмечается, факт убийства был зарегистрирован, проводится расследование с целью выявления виновных и установления мотивов убийства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207995/
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