Кыргызстанка и ее годовалый сын найдены убитыми в Нью-Дели

28-летняя кыргызстанка и ее годовалый сын были найдены мертвыми в районе Калкаджи (Нью-Дели). Об этом сообщает издание The Indian Express.

Тела Мыскал Жумабаевой и ее сына Манаса с множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире ее подруги. На месте происшествия был обнаружен кухонный нож. Согласно информации полиции, кыргызстанка была на пятом месяце беременности.

Как сообщает издание, Мыскал Жумабаева была домохозяйкой и жила со своим мужем Винаем Чауханом в жилом районе Большой Кайлас в Южном Дели. Пара была жената два года.

По данным полиции, накануне убийства кыргызстанка поссорилась с мужем, он ушел из дома на встречу с другом. Мыскал позвонила своей подруге Матлюбе Мадусмоновой, гражданке Узбекистана, и пожаловалась на боль в животе, та отвезла ее в больницу. После этого Матлюба привезла Мыскал и ее сына в свой дом в Калкаджи, где они и были найдены мертвыми утром.

Как отмечается, факт убийства был зарегистрирован, проводится расследование с целью выявления виновных и установления мотивов убийства.