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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке уже год не могут найти 24-летнего Валерия Серенкова

В Бишкеке уже год разыскивают без вести пропавшего 24-летнего Валерия Серенкова. 7 сентября 2020-го молодой человек вышел из гостей в селе Кок-Жар и по сей день не вернулся. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности.

«Разыскиваемый был одет по сезону: джинсовая рубашка с длинным рукавом темно-синего цвета, брюки с накладным боковым карманом, кроссовки цвета хаки. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные темно-каштанового цвета. Особые приметы: нос искривлен, небольшой шрам на левой брови», — говорится в сообщении.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. Разыскиваемый

При себе у Валерия были сумка для ноутбука черного цвета и сумка для нетбука горчичного цвета.

Разыскиваемый страдает психическим расстройством. Диагноз — «аутизм».

Тех, кто что-либо знает о без вести пропавшем, волонтеры просят обращаться по телефонам: 0555230490 и 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207991/
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