В Бишкеке мужчину покусала собственная собака. Ему ампутировали руки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.
По его данным, мужчина поступил в больницу с множественными обширными укусами обеих предплечий и правого бедра с дефектом кожи и повреждением сухожилий, мышц, сосудов и нервов.
«Провели консилиум с участием микрохирургов. По жизненным показаниям решили ампутировать обе руки на уровне верхней трети плеча», — отметили в ведомстве.
Сейчас общее состояние больного средней тяжести, он получает необходимое лечение.
В Минздраве отметили, что не владеют информацией о причине нападения собаки и была ли она больна бешенством.