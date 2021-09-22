В Бишкеке мужчину покусала собственная собака. Ему ампутировали руки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мужчина поступил в больницу с множественными обширными укусами обеих предплечий и правого бедра с дефектом кожи и повреждением сухожилий, мышц, сосудов и нервов.

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«Провели консилиум с участием микрохирургов. По жизненным показаниям решили ампутировать обе руки на уровне верхней трети плеча», — отметили в ведомстве.

Сейчас общее состояние больного средней тяжести, он получает необходимое лечение.

В Минздраве отметили, что не владеют информацией о причине нападения собаки и была ли она больна бешенством.