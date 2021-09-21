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Происшествия

Внимание, розыск! В Чуйской области пропала 16-летняя Хадича Болотбекова

В Чуйской области без вести пропала 16-летняя Хадича Болотбекова. 14 сентября в 5.00 девушка вышла из дома в селе Жайылма и не вернулась. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности.

Приметы разыскиваемой: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие. Была одета по сезону: штаны зеленого цвета, футболка белого цвета, кроссовки белого цвета.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. Разыскиваемая

Особые приметы: небольшой шрам темного цвета на правой щеке.

Страдает психическим расстройством, может быть дезориентирована.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207755/
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