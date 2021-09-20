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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Туйгунаалы Абдраимова подозревают в незаконном обогащении

Экс-главу ЦИК и бывшего полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова подозревают в незаконном обогащении. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сегодня Туйгунаалы Абдраимов был допрошен в ГКНБ. Известно, что бывшему чиновнику вручат уведомление о подозрении.

Сын Туйгунаалы Абдраимова Эльмурат Абдраимов подтвердил эту информацию. «С утра отца вызвали на допрос в Бишкекское управление ГКНБ. Есть вероятность, что его задержат. Сотрудники спецслужб провели обыск дома и в офисе. Они произвели выемку документов на имущество», — сказал он.

Напомним, имя Туйгунаалы Абдраимова фигурирует в деле о захвате власти. 16 сентября его допросили в следственной службе МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207743/
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