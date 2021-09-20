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Происшествия

В Чуйском районе трое мужчин похитили человека и вымогали у него деньги

В селе Искра Чуйской области задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Уточняется, что 17 сентября в милицию поступило сообщение по факту похищения человека в селе Искра. Установлено, что неизвестные лица, избив 31-летнего М.А., похитили его и скрылись.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР. Сотрудниками милиции по горячим следам задержаны подозреваемые: 27-летние М.И. и М.С., а также 26-летний Ж.Д. Злоумышленники, похитив потерпевшего, вывезли его за пределы Чуйского района и избили, вымогая 100 тысяч сомов. Подозреваемые водворены в ИВС», — рассказали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207733/
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