В Чуйском районе трое мужчин похитили человека и вымогали у него деньги

В селе Искра Чуйской области задержаны подозреваемые в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Уточняется, что 17 сентября в милицию поступило сообщение по факту похищения человека в селе Искра. Установлено, что неизвестные лица, избив 31-летнего М.А., похитили его и скрылись.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР. Сотрудниками милиции по горячим следам задержаны подозреваемые: 27-летние М.И. и М.С., а также 26-летний Ж.Д. Злоумышленники, похитив потерпевшего, вывезли его за пределы Чуйского района и избили, вымогая 100 тысяч сомов. Подозреваемые водворены в ИВС», — рассказали в ГУВД.