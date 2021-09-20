В Военно-Антоновке подростку угрожали пистолетом и украли у него деньги

В Сокулукском районе задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился О.С., который просил принять меры в отношении троих неизвестных, напавших на его 17-летнего брата. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Установлено, что трое неизвестных предложили подростку довезти его до дома. По дороге в районе села Военно-Антоновка подозреваемые угрожали мальчику неустановленным оружием и отобрали у него сотовый телефон и деньги. Оставив потерпевшего на улице, злоумышленники скрылись», — сообщили в ГУВД.

Подозреваемые задержаны — 25-летние Л.Э., А.Н. и 20-летний М.И. У них обнаружены пистолет, неустановленной марки, и сотовый телефон пострадавшего. Задержанные водворены в ИВС.