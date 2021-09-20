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Происшествия

В Москве арестовали кыргызстанцев и таджикистанцев. Обвиняют в терроризме

В Москве арестовали двоих главарей ячейки и пять рядовых участников международной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, среди арестованных — граждане России, Таджикистана и Кыргызстана. Их заключили под стражу.

По адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных провели обыски, изъяли средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в России пропагандистский материал.

Задержанным вменяют совершение преступления по статье 205 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» УК РФ. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207648/
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