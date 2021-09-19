Остановите гонки байкеров! Около 100 человек перекрыли дорогу в аэропорт «Манас»

Жители новостройки «Учкун-2», расположенной вдоль трассы Бишкек — аэропорт «Манас», перекрыли дорогу и потребовали от местных властей и сотрудников правоохранительных органов остановить гонки мотоциклистов на этом участке дороги. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.
Ранее на этом участке мотоциклист сбил насмерть женщину 40-50 лет. На месте аварии собралось около 100 местных жителей.
По их словам, каждый вечер и ночь на трассе байкеры устраивают соревнования. Жители потребовали приезда местных властей, которые должны решить проблему с гонщиками.