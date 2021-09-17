Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 11-летний Алинур Мураталиев

В Бишкеке пропал 11-летний Алинур Мураталиев. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 16 сентября с заявлением обратился житель столицы С.А. Он попросил помочь найти его племянника 2010 года рождения, который в тот же день примерно в 13.00 вышел из средней школы № 87, расположенной в жилмассиве «Келечек», и не вернулся домой.

Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост примерно 130-140 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие темные. Был одет: синяя кепка, белая рубашка, черные жилет, брюки и туфли.

Фото УВД Свердловского района. 11-летний Алинур

Милиционеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алинура Мураталиева, сообщить по следующим номерам телефонов: 0702498888, 0557119410, 0709332463 и 102.