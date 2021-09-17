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Происшествия

Продал чужие машины и квартиру. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с дорогими автомобилями. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, в милицию обратился горожанин и рассказал, что 30 марта некий мужчина собирался купить у него в рассрочку пять дорогих автомобилей — Mersedes-Benz GLS63 АМG, Mersedes-Benz S500, Chevrolet Camaro, Lexus RX 350, Toyots Camry и квартиру в доме на улице Сыдыкова. Подозреваемый перепродал все имущество третьим лицам и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 24-летнего подозреваемого и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207404/
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